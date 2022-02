Landslagstrenar Iversen om Wengs OL-sjansar: – Ho har eit lite håp

sport

Weng og landslagskollega Anne Kjersti Kalvå testa positivt på korona i Seiser Alm måndag førre veke. Ho er enno ikkje ute av isolasjon i Italia. Allereie laurdag går første OL-øving, skiathlon, for langrennsjentene.

– Det går bra med Heidi. Ho har kvikna til og er så vidt tilbake i trening. Planen no er å få jentene heim til Noreg, det håpar vi skjer i slutten av denne veka. Når dei er heime, må helsetilstanden vurderast. Kor sjuke har dei vore? Og vi må sjå på CT-verdiane. Er verdiane slik at det går an å komme seg hit?

Iversen seier at svaret på om det er realistisk eller ikkje med OL-tur for Weng ikkje kjem før tidleg neste veke.

– Nøkternt sett er det mykje som skal klaffe før nokon av dei heime skal komme seg hit for å gå skirenn.

– Kva trur Heidi sjølv?

– Heidi har eit lite håp, men først må ho komme seg heim. Først då kan vi byrje å vurdere om det er mogleg å få henne til Kina, seier Iversen.

(©NPK)