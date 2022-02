Ofkir vender tilbake til Sandefjord

sport

Sandefjord stadfestar overgangen på nettstaden sin onsdag.

Ofkir, som spelte for Sandefjord frå 2018 til 2020, er glad for å vende tilbake.

– Eg hadde ein god prat med trenarane her – og dei overtydde meg om at SF igjen var rett. Eg kjenner jo klubben, byen og folka rundt her frå før. Dei gode minna mine frå sist eg var her – vart jo òg ei medverkande årsak til at eg valde Sandefjord endå ein gong, seier Ofkir.

Kantspelaren frå Groruddalen starta seniorkarrieren i Lillestrøm, før han prøvde livet som utanlandsproff i belgiske Lokeren i 2017.

(©NPK)