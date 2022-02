Rosenborg stadfestar Giampaoli-overgang

sport

Det stadfestar eliteserieklubben på nettsidene sine onsdag.

RBK og argentinske Boca Juniors er samde om ein låneavtale som strekkjer seg ut 2022-sesongen. Rosenborg har òg sikra seg opsjon på å kjøpe Giampaoli.

22-åringen slutta seg til Rosenborgs treningsleir på Gran Canaria tysdag morgon.

– Eg er veldig glad. Eg har venta lenge på at dette skulle komme på plass. No gler eg meg og håpar vi når alle måla klubben har sett seg, seier Giampaoli.

– Boca er ein veldig stor klubb i fotballverda, men for meg er dette ei veldig fin moglegheit. Eg ønskjer å bidra raskast mogleg og gjere min del. Eg er veldig glad for å vere her, legg han til.

Boca Juniors stadfesta avtalen med RBK i sosiale medium for nokre dagar sidan.

