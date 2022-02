Stadfesta: Aubameyang klar for Barcelona

sport

Det opplyser den spanske fotballgiganten på nettsidene sine.

Tysdag vart det kjent at Aubameyang var løyst frå kontrakten sin med Arsenal. Overgangen er ein av dei mest profilerte i januarvindauget.

Aubameyang har underteikna ein avtale som varer til sommaren 2025. Samtidig ligg det ein opsjon som gjer at partane kan skilje lag allereie neste sommar.

Landslagsspelaren frå Gabon har òg fått ein utkjøpsklausul på 100 millionar euro, tilsvarande i overkant av ein milliard norske kroner.

Aubameyang vart så godt som klar for Barcelona på den siste dagen av overgangsvindauget måndag, men fordi Barcelona ikkje har pengar til å betale overgangssum, var dei avhengige av at Arsenal løyste han frå kontrakten før han kunne signere for den spanske giganten.

– Vi ønskjer «Auba» alt det beste i hans neste kapittel av karrieren, og vi takkar han for bidraget hans til klubben, skreiv London-klubben tysdag.

Aubameyang vart i førre månad fråteken kapteinsbindet i Arsenal og sett ut av troppen av disiplinære årsaker. Han skulle ha spelt afrikameisterskapet for heimlandet Gabon, men det gjekk i vasken etter at storskåraren testa positivt på koronaviruset.

I etterkant av at Premier League-stjerna vart stadfesta smitta, skal han ha fått påvist problem med hjartet. Det førte til at han returnerte til London utan å ha vore på banen i afrikameisterskapet.

(©NPK)