Vipers hentar fransk landslagsspelar

Det opplyser eliteserieklubben på sin nettstad. Sercien-Ugolin blir erstattar for Nora Mørk, som dreg til Danmark etter inneverande sesong.

Den franske høgrebacken spelar no for Krim i Slovenia. Ho har spelt 25 landskampar for Frankrike og vart olympisk meister i fjor.

– Eg valde Vipers fordi eg likar prosjektet og handballkulturen i klubben. Denne klubben kjem til å gi meg moglegheita til å utvikle meg og vekse vidare, og han kjem til å gjere meg til ein endå betre handballspelar, seier ho.

