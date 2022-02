Berre tre kvinner klare for OL-skiathlon

sport

Dei tre møtte opp på det første pressetreffet sitt i OL-landsbyen natt til torsdag før det som blir den første langrennsøvinga til leikane.

Trenar Ole Morten Iversen forklarte at uttaket handlar om rennprogrammet vidare i leikane.

Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå er koronasmitta og er i Seiser Alm og ville vore aktuelle for konkurransen på laurdag. Det er svært sjeldan at Noreg ikkje stiller fullt lag (4) i OL.

– Eg trur ikkje norsk langrenn har vore ute for situasjonen som har vore i år heller, sa Iversen.

– Planen er at dei (Weng og Kalvå) fortast mogleg skal komme seg heim. Så får vi som det er realistisk at dei kjem her, sa Iversen.

(©NPK)