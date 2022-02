Brann-kapteinen klar for spel i USA

sport

Overgangen til USA vart stadfesta av Brann torsdag kveld.

– Eg vil gjerne seie takk til alle i og rundt Brann. Det er ein flott klubb med fantastiske menneske. Dessverre vart ikkje mi tid i klubben som eg hadde håpa, mykje på grunn av skadar, seier Pedersen i ei fråsegn.

Midtbanespelaren kom til Brann frå Lillestrøm i januar 2020. Han vart gitt kapteinsbindet i den første sesongen sin i klubben. I alt fekk han 36 kampar og skåra seks mål for dei raudkledde.

No går ferda vidare til USA. Pedersen har skrive under for eitt år med Orange County, men avtalen har ein opsjon på eitt år til. Klubben speler i UPSL-ligaen.

– Daniel fekk moglegheita til å reise på eit eventyr i USA, og vi fann saman ei løysing. Vi ønskjer han lykke til vidare, seier Branns sportsleg leiar Jimmi Nagel Jacobsen.

Brann rykte i fjor haust ned frå Eliteserien.

