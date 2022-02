Gullhåpet Kilde om kjærasten: – Kan sjå henne, men ikkje ta på henne

sport

Torsdag testa eit av Noregs store gullhåp under vinterleikane i Kina utforløypa i Yanqing for første gong. Han enda på sjuandeplass i treningsomgangen.

I etterkant snakka han i eit intervju med arrangøren om inntrykket av traseen og livet i OL-bobla saman med kjærasten Mikaela Shiffrin.

– Alle seier «ja, no kan de vere mykje saman», og det er fint å ha henne her, men samtidig utfordrande. Med tanke på covid og restriksjonar må ein vere meir forsiktig, seier Kilde om amerikanske Shiffrin.

– Det er nesten sånn at ein blir erta litt. Du kan sjå henne, men kan eigentleg ikkje ta på henne, og kan ikkje vere så mykje saman med henne. Men det er veldig fint å ha henne her, sa han.

Det norske gullhåpet røper vidare at han stel til seg litt tid med alpinkjærasten.

– Vi kan sjølvsagt ete middag saman, for det utgjer ikkje noko problem. Det nyt vi. Elles held vi på dei same rutinane som vanleg, med facetiming og snakking på telefon, seier stjernealpinisten.

29-åringen understrekar at både han og Shiffrin er svært klar over at konsekvensane ved ein positiv virustest er svært store.

Kjærastparet prøver òg å lære av kvarandre.

– Ho sender meg videoar, og eg sender henne videoar. Deretter prøver vi å lære litt av kvarandre. Eg har mykje å lære av henne, seier Kilde.

Då det norske laget heldt pressekonferanse torsdag, vart òg Shiffrin eit tema. Der understreka Kilde at dei to må ta omsyn til «den berømte meteren», til latter frå Kjetil Jansrud og lagkameratane.

