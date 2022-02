Halfvarsson kritisk til OL-restriksjonar: – Ikkje sånn at vi kysser kvarandre på stadion

sport

Torsdag fekk Halfvarsson omsider grønt lys til å teste ut OL-løypene, etter å ha måtta trene i alternative trasear dei første dagane. Det same har lagkameratane Marcus Grate og Leo Johansson.

Årsaka er at Johansson gav ein positiv virustest då han landa i Beijing. Halfvarsson og Grate fekk raskt status som nærkontaktar.

Johansson var koronasjuk i oppkøyringa til vinterleikane. I den svenske leiren konkluderte ein raskt med at den positive testen kom av restsmitte i kroppen.

Likevel vart Johansson, Halfvarsson og Grate plassert på eige hotell. Der har dei ete på rommet og ikkje hatt kontakt med lagkameratane. Halfvarsson er mest av alt oppgitt over at han ikkje har hatt moglegheita til å gjere seg kjend i OL-løypene før no.

– Det var ei veldig merkeleg avgjerd. Det er ikkje sånn at ein går og kysser kvarandre på stadion, seier langrennsprofilen.

– Endå merkelegare var det at vi skulle opphalde oss i ei eiga treningsløype, og deretter fekk dei andre løparane òg vere der, men vi fekk ikkje gå i konkurranseløypene. Då forsvann heile poenget. Alt dette har vore eit uromoment, seier han.

Halfvarsson og Grate har ikkje vist nokre teikn på koronasjukdom.

– Eg, Leo og Grate har ikkje fått dei same vilkåra som dei andre. Grate og eg har ikkje teke positive testar, og eg har aldri hatt dette (korona) heime. Så kjem du hit og blir behandla som ein koronapasient. Det synest eg er veldig rart, seier Halfvarsson.

Dei mannlege langrennsløparane innleier OL med tremil fellesstart med skibyte søndag.

