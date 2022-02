Klæbo frontar Noregs OL-skiathlon – Iversen vraka

sport

Noregs lag vart klart på eit pressetreff natt til torsdag. Det betyr at det ikkje vart plass til Emil Iversen.

– Dei fire som er her, er vurdert sterkare enn Emil på denne distansen i år, sa trenar Eirik Myhr Nossum.

– Emil har hatt ein litt berg-og-dal-bane-sesong til no, og det veit han godt sjølv, la han til.

I OL for fire år sidan vart det trippelt norsk på øvinga. Simen Hegstad Krüger vann med Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund på plassane bak. Hegstad Krüger er i isolasjon i Italia etter å ha testa positivt for korona.

Gullhåpet Klæbo har ikkje lågare skuldrer før denne meisterskapen etter fleire år med suksess.

– Nei. Meisterskap er meisterskap. OL er noko eige. Eg føler at ein siste to åra har levd i sølibat for å kunne stå på start her. Eg har gjort alt eg kan for å vere her så godt førebudd som i det heile tatt mogleg. Så får vi sjå, sa 25-åringen.

– Eg er like nervøs og gruer meg like mykje, og eg gler meg like mykje til OL er ferdig, så vi kan setje oss ned og slappe av litt, sa han.

