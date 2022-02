Snøbrettkøyrar Mons Røisland «mogleg nærkontakt» i OL

sport

Det opplyste mediesjefen i snøbrettkøyrarane Sofie Torlei Olsen under eit pressetreff torsdag formiddag i OL-landsbyen.

Tidlegare torsdag hamna skiskyttarane Johannes Thingnes Bø og Ingrid Landmark Tandrevold i same situasjon.

Får ein status som nærkontakt, får det ingen alvorlege konsekvensar. Utøvarane kan trene som normalt og førebu seg så lenge dei leverer negative testar. Dei må halde to meters avstand til andre, reise med eigen transport og ete på eige rom i tillegg til å bli testa to gonger om dagen.

Marcus Kleveland, Ståle Sandbech og Hanne Eilertsen møtte opp på pressetreffet torsdag.

– Det er skummelt. Ein er redd for å bli smitta sjølv eller bli isolert utan at ein sjølv er smitta. Men det er likt for alle. Ein må berre prøve å vere forsiktig, sa lagkamerat Eilertsen.

– Det er kjipt at vi ikkje kan henge med Mons som vi vanlegvis gjer. Han er ein gledesspreiar, sa Sandbech.

