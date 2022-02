Vind truar utfortreninga for Kilde & co.

sport

Arrangørane opplyser torsdag at det ligg an til å vere berre «eit lite vindauge» der vêret vil tillate at alpinistane trygt kan ferdast i løypene.

Det er samtidig ikkje sikkert at Aleksander Aamodt Kilde og konkurrentane i det heile kjem seg til start. Gondolane som skal frakte alpineliten opp, køyrer nemleg ikkje i all slags vêr og vind. Treninga skal etter planen starte klokka 04.00 natt til fredag norsk tid.

Renndirektør Markus Waldner seier det akkurat no finst eit lite rom i vêrmeldinga.

– Eg har sett eit lite vindauge etter klokka 05.00, så det er mogleg at treninga går litt seinare, seier han ifølgje nyheitsbyrået AP.

Det er meldt 28 minusgrader under treninga.

Kilde var raskast av dei norske under treninga på torsdag. Han enda som nummer sju, 41 hundredelar bak sveitsiske Stefan Rogentin. Adrian Smiseth Sejersted var 1,34 sekund bak, medan Kjetil Jansrud følgde 3,13 bak Rogentin.

(©NPK)