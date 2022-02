Erling Moe signerte ny kontrakt med Molde

sport

Det stadfestar Molde sjølv på nettsidene sine fredag.

– Dette er vi kjempeglade for. Erling er ei viktig brikke for oss, og han er absolutt ønskt å ha med vidare. Dialogen har vore fin heile vegen, og vi har heile tida trudd på at dette skulle gå i boks. Det er eit viktig steg for klubben i planlegginga mot dei neste par sesongane. Vi gler oss til fortsetjinga, seier direktør Ole Erik Stavrum.

Moe har leidd Molde som hovudtrenar sidan 2018. Han var òg tilsett som mellombels hovudtrenar i 2015.

– Det er rett for både meg og klubben. Eg trivst, og er framleis full av motivasjon. Vi har eit godt team som har vore her lenge, og så er det samtidig slik i idretten at vi må prestere heile vegen. Det er rett å plusse på eitt år no, så får vi evaluere saman når vi kjem dit. Eg ser fram mot nye utfordringar i 2022, seier Moe.

(©NPK)