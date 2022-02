sport

Torsdag vart det kjent at regjeringa set av éin kvart milliard kroner til å hjelpe dei delane av idretten og det frivillige som har slite med skyhøge straumrekningar i vinter.

Tilskotet blir fordelt til kommunar som hadde ein gjennomsnittleg straumpris i desember på over 70 øre per kWt. Kommunane skal deretter fordele tilskotet vidare til lokale lag og foreiningar, opplyser regjeringa fredag.

Idretten er likevel ikkje fornøgd med korleis ordninga er innretta.

– Vi sende tidleg i prosessen eit innspel til kulturministeren der hovudbodskapen var at alle idrettslag som opplever å få ein stor auke i energikostnader, måtte få glede av ordninga uavhengig av om kostnadsveksten var knytt til straum, fjernvarme, gass eller andre energikjelder. I tillegg påpeika vi at ordninga må gjelde uavhengig av om eigarskapen er organisert direkte i idrettslaget, i ei stifting, i eit aksjeselskap eller på annan måte. Dette har vi i lita grad fått gjennomslag for, seier generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund.

Vil ha senka innslagspunktet

Idrettsforbundet skriv i ei pressemelding at rein slump og avgjerder tekne av idrettslaga lenge før straumkrisa oppstod vil avgjere om dei fell inn under ordninga slik ho ligg føre no.

Idrettstoppane ber vidare om at innslagspunktet for ordninga blir senka til 50 øre/kWh, og viser til at sjølv dette vil innebere ein kraftig kostnadsauke samanlikna med nivået på straumutgiftene dei siste åra.

Generalsekretæren er samtidig positiv til at det er kommunane som skal stå for det praktiske rundt ordninga.

– Regjeringa har foreslått at det er kommunane som skal forvalte straumkompensasjonen. Dette er ei god løysing då kommunane kjenner idretten godt, og vi er overtydde om at kommunane kan fordele pengane raskt og effektivt til laga uavhengig av utforminga av ordninga, seier Nils Einar Aas.

Rekk til ein tredel

Kulturminister Anette Trettebergstuen sa fredag at dei 250 millionane som dei foreslår å løyve, anslagsvis vil innebere at foreiningar som betaler snittpris på straumen, vil få dekt rundt ein tredel av rekninga.

– Nøyaktig utbetalt tilskot vil likevel variere med mellom anna kor mange organisasjonar pengane skal fordelast mellom, kva slags straumpris foreiningane har og korleis kommunen gjer fordelinga, seier statsråden.

Kompensasjonsordninga må behandlast i Stortinget før ho kan vedtakast.

