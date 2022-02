Kombinertkollegaene om Riiber-dramaet: – Sjølvsagt er vi prega

sport

Torsdag vart det kjent at det norske gullhåpet Jarl Magnus Riiber er smitta med koronaviruset. Han er sidan flytta på karantenehotell, og OL-deltakinga heng i ein tynn tråd.

Virussmitta er òg estiske Kristjan Ilves og dei tyske stjernene Eric Frenzel og Terence Weber. Det betyr at fire av dei sju beste i verdscupen samanlagt er sett ut av spel allereie før konkurransane i Kina kjem i gang.

I den norske leiren har Jørgen Graabak, Espen Bjørnstad og Espen Andersen fått status som nærkontaktar etter dei positive prøvane til Riiber og Ilves. Fredag møtte dei pressa digitalt for å setje ord på situasjonen dei har hamna i.

– Det har vore litt surrealistiske siste to dagar. Sjølvsagt er vi prega. Det er samtidig godt å sjå at Jarl og Kristjan tek det bra. Vi prøver å støtte dei, og dei støttar oss. Vi er framleis eit lag, sjølv om vi er meir spreidd enn me ønskjer, sa Espen Andersen.

Graabak blant favorittane

Andersen var vidare open på at situasjonen det norske laget har hamna i er krevjande.

– Det er ingen vits i å leggje skjul på at det har tappa krefter, og at det har vore tøft dei siste dagane. Ein er framleis usikker på om den neste testen er positiv. For kvar dag som går og ein held fram med å teste negativt, aukar sjansane for at ein sjølv ikkje har fått det. Då blir ein meir og meir positiv, sa han.

Sportssjef Ivar Stuan stadfesta fredag at alle dei norske utøvarane, minus Riiber, hadde gitt negative virustestar.

Jørgen Graabak vann den prestisjetunge Seefeld-trippelen rett før avreise og seglar opp som ein av dei heitaste gullfavorittane under OL. Han vedgår likevel at han gjerne skulle hatt lagkamerat Riiber og alle dei andre med i feltet.

– Vi ønskjer å ha dei beste på start til kvar tid. Det er kjedeleg når så mange ryk, så får vi håpe det ikkje blir fleire. Det er ikkje uvanleg at nokon blir sjuke i ein meisterskap, men når det er så mange, er det kjedeleg, sa Graabak fredag.

Støttar dei smitta

Saman med resten av nærkontaktane har han måtte trene i ei eiga løypa på OL-arenaen dei siste dagane.

– Vi er så heldige at vi har fått den finaste skiløypa, så det har ikkje vore noko problem. Vi har fått gjort akkurat det vi hadde ønskt, og har ikkje noko å klage på, sa Graabak.

Samtidig med at han førebur seg til øvingane som ventar, prøver han å stille opp for Riiber og Kristjan Ilves. Sistnemnde trenar saman med dei norske løparane.

– Vi føler med Kristjan og Jarl og prøver å backe dei så godt vi kan. Det er ingen god situasjon å sitje låst inne på eit hotellrom i Kina. Det har vore utfordrande nok for oss å vere i karantene. Eg kan berre tenkje meg korleis det er å få ein draum knust på den måten, sa Graabak.

Jens Lurås Oftebro er akkurat no den einaste utøvaren i den norske kombinertleiren som ikkje er nærkontakt.

