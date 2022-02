Lingard nektar for at han bad om fri: – Hovudet mitt er klart

sport

«Klubben råda meg til å ha fri på grunn av personlege årsaker! Men hovudet mitt er klart, og eg vil alltid vere profesjonell når eg blir bedt om det og gi 100 prosent!» tvitra han.

Lingard sa at det var klubben som avgjorde at dei ville gi han litt fri, og at han var klar til å spele viss han vart beden om det.

Rangnick avslørte torsdag at den engelske midtbanespelaren hadde fått ein kort permisjon og ville gå glipp av FA-cupkampen på fredag i fjerde runde mot Middlesbrough.

Newcastle, Tottenham og West Ham – der han var på lån førre sesong – hadde alle eit ønske om å hente Lingard på overgangsvindaugets siste dag, men fekk avslag av Manchester-klubben.

Lingards utspel kjem etter Rangnick førre månad uttalte at Anthony Martial – no på utlån til Sevilla – nekta å vere med i United-troppen. Martial avviste dette og forsikra at han alltid vil respektere klubben.

