NRK: Strømøy kastar seg inn i styreleiar-kampen i RBK

sport

Torsdag vart det kjent at Gotaas Johnsen er innstilt som leiarkandidaten til valkomiteen i klubben. No er det klart at det vil komme benkeforslag på TV-profilen Strømøy.

– Tore Strømøy er rett mann, seier forretningsmann og RBK-medlem Frithjof Riis til NRK.

– RBK treng nye tankar og ny vind i segla. Vi må tilbake til det klubben var kjend for. Tore har gode idear og ein god tankegang. Han kan klare å få entusiasmen tilbake i klubben, utdjupar han.

Strømøy stadfestar sjølv at han takkar ja til benkeforslaget.

– Eg har heile tida sagt at eg er interessert i jobben. Eg kan stadfeste at eg har vorte vurdert av valkomiteen, og eg vil ikkje seie nei til benkeforslaget, seier han til statskanalen.

Medlemmene avgjer kven som blir ny styreleiar i klubben.

(©NPK)