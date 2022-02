Normann klar for skadecomeback

sport

Den norske landslagsprofilen har ikkje vore på banen for klubblaget sidan 27. november. Då måtte han forlate banen etter 35 minutt i kampen mot Wolverhampton.

I desember var han gjennom ein operasjon for å få orden på bekkenskaden.

På ein pressekonferanse fredag stadfesta Norwich-manager Dean Smith at nordmannen no kan ønskjast velkommen tilbake i laget. Normann har brukt vinterpausen til å gjere dei siste førebuingane inn mot skadecomebacket.

– Mathias visste eg om før eg kom til klubben, og eg var imponert over prestasjonane hans. Han spelte veldig bra i min første kamp mot Southampton og måtte deretter gå av 30 minutt inn i Wolves-kampen. Det er flott å ha kvaliteten hans tilbake, sa Smith.

50-åringen vart henta inn som ny Norwich-manager midt i november. Han erstatta då Daniel Farke, som fekk sparken etter svake resultat.

Smith vil ikkje røpe kor mykje Normann får spele i FA-cupmøtet med Wolves laurdag. Han har òg ein annan midtbanespelar, Billy Gilmour, tilbake i troppen.

– Dei vil begge ønskje å få minutt. Det er ein fin balansegang for oss som trenargruppe å sørgje for at dei får dei rette minutta til å vere klare for dei kommande Premier League-kampane òg, sa Smith fredag.

Norwich har slite sportsleg òg etter Smiths inntog i managerstolen, men står no med to strake sigrar. Det har løfta kanarifuglane over nedrykksstreken.

