Nossum håpar å ha Krüger klar til femmila i OL: – Eg har gambla før

Han har den siste tida vore i isolasjon i italienske Seiser Alm etter ein positiv koronatest og går glipp av 30 kilometer skiathlon søndag. Den øvinga er han regjerande OL-meister i.

– Eg er alltid realist, og eg trur at det er ein sjanse. Men det er for tidleg å seie noko sikkert om det. Eg gir meg ikkje før vi har prøvd. Han blir heile tida testa, sa landslagstrenar Nossum for to dagar sidan.

Fredag morgon kan Nossum fortelje til at dei satsar på å få Lyn-løparen klar til femmila seinare i februar.

– Vi går «all in» for Simen, seier han til NRK.

– Han kjenner seg frisk og har fått sykkel på rommet. Ting går rett veg. CT-verdiane er på veg opp.

Nossum er likevel klar på at det er gambling.

– Eg har gambla før, eg. Eg er veldig «happy» med CT-verdiane og gongen i dei. Vi har eit håp som vi klamrar oss til om at dette skal gå. Men då gamblar vi, altså.

Ikkje negativ enno

Nossum seier vidare at Krüger enno ikkje har testa negativt, men seier at langrennshåpet skal ta ein ny PCR-test fredag.

– Er vi heldige, blir dette den første negative, seier han til NTB.

OL-løypene i høgda Zhangjiakou passar Krüger svært godt. 28-åringen viste veldig god form på høgdesamlinga fram til den positive koronatesten og ville nok trivast godt i høgda òg i Kina.

Amundsen sendt heim

Nossum seier vidare at dei no har sendt reserve Harald Østberg Amundsen heim frå høgda i Italia som følgje av Krügers framgang.

– Simen er der og blir liggjande fram til 11. eller 13. (februar) kanskje. Vi har eit såpass stort håp no.

– Humøret har stige i takt med CT-verdiane. Han er veldig «happy» med at vi gamblar på det. Vi tek jo ein sjanse på at han sit på hotellrommet her når femmila går, det veit vi. Men det er ein sjanse vi har vore villige til å ta.

