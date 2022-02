Nossum satsar på å ha Krüger klar til femmila i OL

sport

Han har den siste tida vore i isolasjon i italienske Seiser Alm etter ein positiv koronatest, og går glipp av 30 km skiathlon søndag. Den øvinga er han regjerande OL-meister i.

Fredag morgon seier landslagstrenar Nossum til NRK at dei satsar på å få Lyn-løparen klar til femmila seinare i februar.

– Vi går all in for Simen, seier han til kanalen.

Han håpar å ha Krüger på plass i Kina om éi veke.

– Han kjenner seg frisk og har fått sykkel på rommet. Ting går rett veg. CT-verdiane er på veg opp.

