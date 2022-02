Nytt tap for Noregs curlingpar i OL – semifinalen i fare

sport

Det italienske laget beståande av Stefania Constantini og Amos Mosaner vart for sterke og vann 11–8.

Det vart ein tøff start på kampen for det norske ekteparet. Etter innleiande godt spel avslutta Skaslien med å setje ein laus stein som gjekk rett i den italienske guarden. Italia tok dermed med seg tre poeng frå omgangen.

Noreg slo kraftig tilbake i andre omgang og tok heile fem poeng. Italia utlikna deretter til 5–5 etter å ha sikra seg to poeng i den tredje omgangen.

Svakt spel

I fjerde omgang låg Noreg godt an til å sikre seg tre poeng, men Skaslien bomma med siste stein, som resulterte i eitt poeng til den norske duoen.

I femte omgang hadde Noreg den best plasserte steinen då Italias Constantini avslutta omgangen. Det enda med at ho slo den norske steinen ut, sikra seg to nye poeng og overtok leiinga i kampen.

Sjette omgang enda med at det norske laget sende ein stein for langt, og Italia kunne for andre omgang på rad ta med seg to poeng.

Undervegs i kampen såg Nedregotten/Skaslien tydeleg misfornøgde ut med eigen innsats, men dei tok med seg to poeng frå den sjuande omgangen.

Italienarane var òg best i åttande og siste omgang og vann til slutt 11–8. Treffprosenten til det norske laget var på 62, medan den italienske duoen var oppe i 74 prosent.

Semifinaleplassen spøkjer

Det blir spelt 13 innleiande rundar i curlingkonkurransen for blanda lag i Beijing-OL. Dei fire beste laga går til semifinale.

Noreg har tapt tre av dei fire spelte kampane sine og må vinne resten av kampane for å ta seg til ein semifinale, ifølgje ekspertkommentator Lars Vågberg i Discovery.

Torsdag tapte Nedregotten/Skaslien 6–7 for Canada, medan det norske paret sikra sin første siger i OL med 11–6 over USA tidlegare på dagen. Dei innleidde turneringa med 6-7-tap for Tsjekkia onsdag.

Neste kamp er mot Australia klokka 2 natt til laurdag.

Nedregotten og Skaslien tok VM-sølv i fjor og er blant gullkandidatane i OL. I 2018, då den blanda konkurransen debuterte som OL-grein, vart det bronse på det norske ekteparet.

