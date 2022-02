Tarjei Bø skadde seg i kollisjon på trening

sport

Uhellet skjedde då Bø kom ned ei bakke og rundt ein sving. Der kolliderte han med den italienske løparen Samuela Comola. Ho kryssa løypa då nordmannen kom ned i høg fart.

I etterkant hadde han ifølgje NRK tydelege smerter i tillegg til at våpenet hans vart øydelagt. Storebror Bø seier likevel til kanalen at han ikkje er påført skader som vil skape problem i tida som kjem.

– Eg er like heil, men det er ikkje børsa, uttaler OL-håpet.

Landslagssjef Per Arne Botnan meiner det no må gjerast endringar under treningar i løypene i Zhangjiakou.

– Vi får håpe dei stengjer området her, slik at det ikkje skjer igjen, seier han.

Skiskyttarane startar OL med blanda stafett laurdag. Der er Bø ein av fire norske løparar. Han var òg med då Noreg sikra siger i verdscupstafetten for blanda lag i tyske Oberhof tidleg i januar.

Laurdag skal han gå saman med veslebror Johannes Thingnes Bø, og dessutan Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff. Det norske laget er det same som tok VM-gull i blanda stafett i italienske Anterselva i 2020.

