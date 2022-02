Dobbelt kinesisk i kortbanedrama – ungarsk vinnar vart diska

sport

Det var som vanleg stor dramatikk i kortbanehallen. Då Sandor Liu vart diska, rykte bror hans Shaoang opp til bronseplass. Shaoang vart eigentleg utslått då han fall i semifinalen, men han fekk plass i finalen fordi ein rival forårsaka fallet.

Finalen bestod av tre kinesiske heimeløparar og dei ungarske Liu-brørne, som har kinesisk far og kinesiske namn. Finalen måtte brytast halvvegs og startast igjen etter at framandlekamar på isen var fjerna.

Det var klabb og babb mellom Liu og Ren Ziwei i slutten av løpet. Ungararen var så vidt først over mål. Han jubla vilt, men for tidleg. Etter fleire minutts rådslåing blant dommarane vart Liu straffa for ulovleg åtferd ved to høve, og dermed fall han heilt ut av resultatlistene.

Sigeren gjekk til Ren, medan Lin Wenlong fekk sølv. Liu Shaoang rykte opp til bronse.

På 500 meter for kvinner tok Arianna Fontana sin 10. OL-medalje då ho la konkurrentane bak seg. Den 31-årige italienaren vart mestvinnande kortbaneskøyteløpar allereie med sølvet i blanda stafett søndag.

Verdsmeister Suzanne Schulting tok sølvet og canadiske Kim Boutin bronsen.

(©NPK)