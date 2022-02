Kilde skuffa i OL-utfor: – Kjende på eit ganske høgt press

sport

Som favoritt måtte Kilde sjå fire mann før seg på resultatlistene. Han enda 51/100 sekund bak gullvinnaren Beat Feuz frå Sveits.

– Det er dei tre plassane på toppen som tel i eit OL. Dessverre køyrde eg for sakte, og feila undervegs kosta for mykje. Eg prøvde så godt eg kunne, men det heldt ikkje, sa Kilde til NTB.

Der den norske fartskongen tidlegare i vinter har levert ei rekkje kanonrenn, viste han ikkje topp klasse i Yanqing. Han leia på toppen, men køyringa var rufsete. Det skulle òg gi utslag på tida. Kilde var i mål 35 hundredelar bak austerrikaren Matthias Mayer.

Då heldt det til 2.-plass, men seinare vart han jekka nedover av James Crawford, Feuz og Frankrikes superveteran Johan Clarey (41). Sistnemnde tok sølvet og vart berre slått med ti hundredelar.

Mykje nesten

Kilde kom til OL i sitt livs form. Han har hittil i vinter vunne heile seks fartsrenn i verdscupen (likt fordelt mellom utfor og super-G), men i meisterskap har 29-åringen framleis til gode å få det til å stemme.

Han har to fjerdeplassar (super-G og superkombinasjon) som bestenotering. Begge kom i VM-samanheng. I OL hadde han tidlegare aldri vore betre enn nummer 13 (super-G i 2014 og 2018). Måndag kunne han vise til betre tal, men det vart svært mager trøyst.

I fjor mista han VM etter å ha øydelagt kneet. Også då var han i toppslag.

– Det har vore dårleg timing. I år gjekk eg inn som favoritt nesten berre eitt år etter at eg rauk korsbandet. Eg kjende på eit ganske høgt press, men samtidig gjorde eg så godt eg kunne, sa han.

– Det er kjedeleg når det ikkje går 100 prosent i ein meisterskap, spesielt i OL, men det er ein ny sjanse i morgon. Alt kan bli betre då, sa Kilde vel vitande om at super-G står for tur.

Jansrud svikta

Adrian Smiseth Sejersted kom seg ned til delt 11.-plass i OL-debuten. Han gjorde nokre feil etter ein fin start, og på vegen fekk han òg ein smell. Til liks med mange andre på alpinlandslaget har Sejersted hatt kneproblem.

Det har òg Kjetil Jansrud hatt dei siste månadene. Tidleg i desember fall han stygt under eit super-G-renn i Beaver Creek. Det vart etterpå meld at han måtte belage seg på minst eit halvår borte frå alpinsporten. Sjokket var derfor stort då han like før OL-avreisa vart teken ut i den norske troppen.

Men veteranen køyrde aldri rennet på måndag. Han snudde på toppen etter å ha kjent på smerter i kneet.

– For første gong i karrieren måtte eg trekke meg ut av startbua. Det er litt trist. Eg kan vere ein gamblar, men eg er ikkje dum, sa Jansrud til Discovery.

Den første utkøyringa i OL-utfor kom allereie frå startnummer 2. Dominik Schwaiger mista kontrollen, fall og skadde armen. Det gjekk mange minutt før tyskaren vart frakta ut på båre.

For fire år sidan suste Aksel Lund Svindal ned til Noregs første OL-gull i utfor. Då vann han før Jansrud og Feuz.

