Markus Solbakken blir Viking-spelar

Solbakken underteikna ein fireårskontrakt med Stavanger-klubben måndag formiddag, ifølgje TV 2.

– Dette er eg veldig, veldig glad for. Dette er stort for meg, å vite at eg skal spele for ein så stor og bra klubb som det Viking er. Eg håpar å bidra med ferdigheitene mine både på og utanfor banen. Eg håpar å vere ein sjef på midtbanen. Det er derfor eg kjem hit, seier han.

Solbakken rykte ned med Stabæk i sin første sesong på toppnivå i fjor, samtidig som hans tidlegare klubb HamKam rykte opp til Eliteserien.

21-åringen slepp likevel å ta turen ned til 1. divisjon. Viking selde nyleg Joe Bell til Brøndby og har vore ute etter ein ny midtbanespelar. Der kjem sonen til landslagssjef Ståle Solbakken inn.

Viking reiser onsdag til USA på treningsleir. Laget sesongopnar cupkamp mot Kongsvinger 3. mars.

