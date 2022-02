Morfar Klæbo gir russarane favorittstempelet framfor OL-sprinten

sport

Det er i eit intervju med VG at Kåre Høsflot kjem med sine tankar etter at barnebarnet Johannes innleidde OL med ein svak 40.-plass på tremila med skibyte søndag.

Tysdag er eit av Noregs fremste gullhåp i Kina tittelforsvarar på sprinten i fri teknikk på langrennsarenaen i Zhangjiakou.

– Eg veit at Johannes har all fokus på sprinten, og at han har lagt 30-kilometeren godt bak seg. Johannes er veldig flink til å ha fokus på det han kan gjere noko med, og det er det kommande løpet, seier morfar og trenar Kåre til VG.

– Russarane er kjempesterke no i Kina. Etter løpet på søndag så er det vel første gong på lenge at Johannes ikkje er favoritt til å vinne sprinten. Men Johannes er tend, og har planar om å levere, seier han.

Det norske laget på sprinten består forutan Klæbo av Erik Valnes, Håvard Solås Taugbøl og Pål Golberg.

På kvinnesida skal Maiken Caspersen Falla, Lotta Udnes Weng, Mathilde Myhrvold og Tiril Udnes Weng forsvare dei norske fargane.

