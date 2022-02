Stöckl etter kaosrennet: – Nesten alle kvinnene som var inne på kontroll, vart diska

sport

– Det er tydeleg at eit eller anna må ha skjedd mellom konkurransen for kvinner og dagens konkurranse. Nesten alle som har vore inne på kontroll, har vorte diska, seier Stöckl til Discovery.

Begge Noregs kvinnehopparar vart diskvalifiserte på grunn av dressen. Dei sa etterpå at kontrollen vart utført på ein annan måte enn før.

Stöckl seier at ein av gutehopparane, Marius Lindvik, var inne til kontroll, men at den gjekk bra. Stöckl seier at han vil vente på beskjed frå Det internasjonale skiforbundet (FIS) om kva som har skjedd.

