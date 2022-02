Storbritannia og Irland går for fotball-EM i 2028 – droppar VM-søknad

sport

Det opplyser Englands fotballforbund (FA) måndag formiddag.

Dei fem forbunda har gjort ein grundig studie rundt kva meisterskap det var mest aktuelt å ta på seg vertsrolla for. Konklusjonen er at EM om seks år blir prioritert, og at det dermed ikkje kjem nokon britisk søknad om VM i 2030.

– Å arrangere EM gir ei tilsvarande avkasting på investeringa, samtidig som turneringa har langt lågare kostnad enn eit VM, i tillegg til at potensielle gevinstar og fordelar blir realisert raskare, skriv FA.

Også Tyrkia og eit samarbeid mellom Bulgaria, Hellas, Romania og Serbia har offisielt varsla kandidaturet sitt til EM i 2028.

(©NPK)