United-sjefen avviser Lingard-krangel

På ein pressekonferanse førre veke hevda Rangnick at Lingard hadde bede om nokre dagar fri etter at overgangsvindauget stengde utan at han hadde fått det ønskte klubbskiftet sitt. Lingard svarte på utspelet med å hevde at det var klubbleiinga på Old Trafford som hadde bede han om å stå over FA-cupkampen mot Middlesbrough fredag.

Måndag møtte United-manager Rangnick pressa på ny framfor ligamøtet med Burnley tysdag. Den seansen brukte tyskaren mellom anna til å prøve å leggje Lingard-situasjonen død.

– Med omsyn til Jesse, har eg eit veldig godt forhold til han. No må vi sjå framover. Det er ingen problem mellom meg og Jesse og vice versa, sa United-sjefen.

– Eg er glad for å ha han i spelarstallen, og han er del av kamptroppen til morgondagens oppgjer, sa Rangnick.

Han kunne òg fortelje av spissen Edinson Cavani er klar for kamp etter å ha fått nokre dagar ekstra fri førre veke. Venstrebacken Alex Telles og midtbanespelar Fred er derimot uaktuelle til oppgjeret på tysdag etter å ha testa positivt for koronaviruset.

Manchester United skal prøve å slå tilbake mot Burnley etter å ha roke ut av FA-cupen mot Middlesbrough.

