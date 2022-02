Austerriksk akar operert etter treningsuhell

sport

Det opplyser ORF med tilvising til ei fråsegn frå Austerrikes OL-komité. Opphavleg var det meininga å sende han heim til Austerrike for operasjon, men faren for infeksjon i det opne brotet gjorde at ein vedtok å la han opererast ved eit sjukehus i Beijing.

Inngrepet var vellykka. Det er enno ikkje avgjort når han kan reise heim. Makkeren Armin Frauscher pådrog seg berre blåmerke i uhellet.

– Dei velta i ein del av banen der farten er høgast. Dei kom for høgt inn i ein sving og trefte kanten med stor kraft. Det førte til armbrotet, sa trenar René Friedl.

