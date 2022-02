Chelsea-profil gir seg på landslaget

sport

Ziyech fortel om valet til velrenommerte The Athletic.

– Ja, det er den endelege avgjerda mi. Det er heilt klart for meg korleis ting går der borte, og eg fokuserer på det eg gjer, og det er på klubben min akkurat no, seier Ziyech.

Han har vore ute i kulda på landslaget sidan juni. Marokkos landslagssjef Vahid Halilhodzic skulda Ziyech for dårlege leiareigenskapar.

«Han kom for seint til samlinga, og etter det nekta han til og med å jobbe for laget. Ein spelar som nektar å spele ein kamp, ​​rett nok ein vennskapskamp, ​​under unnskyldning av at han er skadd, er ikkje eit positivt førebilete. Det medisinske personalet gjorde fleire undersøkingar og sa at han kunne spele. For meg er landslaget over alt, ingen kan halde det som ein gissel, sa Halilhodzic.

Ziyech står med 41 landskampar og 17 mål for Marokko.

