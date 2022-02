Eriksen tilbake etter hjartetrøbbelet: – På tide å skape nye minne

sport

Dansken skreiv under for Brentford på siste dag i januar, og ser fram til å spele i Premier League igjen. Etter hjartestansen under EMs opningskamp i fjor, har midtbanestjerna vore klar på at han vil halde fram med å spele fotball.

Han fekk ikkje spele for Inter i Serie A, sidan reglane i Italia tilseier at det ikkje er lov å spele med hjartestartar (ICD). Dermed enda han til slutt opp i Brentford hos gamletrenaren Thomas Frank, som var trenaren til Eriksen for Danmarks U-17 landslag i 2009.

– Han var veldig klar tidleg på at han ville ha meg. Til slutt passa det veldig bra, seier Eriksen i eit intervju publisert av Brentford.

29-åringen håpar han vidare kan fokusere på fotballen, og leggje hjartetrøbbelet bak seg.

– Eg kjenner meg veldig bra. No er det på tide å skape nye minne og sjå framover. Eg ser òg fram til å vise kva ein kan gjere trass i at ein har hatt hjartestans, seier dansken.

Eriksen har eit klart mål om å spele i VM i Qatar for Danmark mot slutten av 2022.

(©NPK)