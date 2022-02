Gull til Ledecka – satsar på ny dobbel i ulike idrettar

sport

Ledecka skreiv OL-historie då ho for fire år sidan vart første utøvar med gull i to idrettar i dei same vinterleikane. Det gjorde ho med siger i parallellstorslalåm på brett og i super-G som alpinist.

Fredag stiller ho til start som tittelforsvarar i super-G.

Tysdag var ho raskast av alle i kvalifiseringa. Deretter overvann ho italienske Nadya Ochner i åttedelsfinale, polske Aleksandra Krol i kvartfinale, nederlandske Michelle Dekker i semifinale og austerrikske Daniela Ulbing i finalen. Alle konkurrentane hennar køyrde ut i forsøket på å henge med.

Den uvaksinerte sveitsiske stjerna Patrizia Kummer stilte til start etter å ha vore gjennom tre vekers karantene i Kina. Ho tok seg vidare til utslagsrundane, men vart slått ut i første duell.

Benjamin Karl frå Austerrike vann parallellslalåmen til mennene med finalesiger over slovenske Tim Mastnak. Den amerikanskfødde russaren Viktor Wild tok bronse.

(©NPK)