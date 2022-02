Kilde tok OL-bronse i super-G: – Vanvitig forløysande kjensle

sport

Kilde kom til OL i sitt livs form. Han har hittil i vinter vunne heile seks fartsrenn i verdscupen (likt fordelt mellom utfor og super-G), men i meisterskap hadde 29-åringen framleis til gode å få det til å stemme før rennet på tysdag. I måndagens utfor enda han som nummer fem.

Nordmannen knalla til frå start i super-G-rennet og viste eit enormt tempo i traseen. Han var i mål på tida 1.20,36, som gav han klar leiing i mål.

– Emosjonelt. Det smaker godt. Det er mykje kjensler, for å vere heilt ærleg. Det var kjensler allereie i mål i stad, sa ein tydeleg rørt Kilde til Discovery.

– Det var ein vanvitig god og forløysande kjensle. Spesielt frå gårsdagen, som var ein skuffelse. Dette kjennest som ein siger, sa han.

Bronsemedaljen er i tillegg Kildes første meisterskapsmedalje. Han har tidlegare berre vunne i verdscupen.

– Den har eg venta på, og det har vore ein liten OL-floke som har vore vanskeleg å få opp. Men i dag, endeleg på pallen, det er digg, sa Kilde.

Austerriksk siger

Sjølv om både Kilde og Sejersted leverte sterkt, kom både austerrikske Matthias Mayer og amerikanske Ryan Cochran-Siegle bakfrå og køyrde inn tida til Kilde rett etter kvarandre.

Først leverte Mayer ei fantomavslutning og var i mål 42 hundredelar før Kilde, medan Cochran-Siegle imponerte stort og køyrde inn berre fire hundredelar bak Mayer.

Ein av dei største utfordrarane, sveitsiske Marco Odermatt, køyrde ut.

Mayer tok sitt tredje strake OL-gull og forsvarte super-G-triumfen for fire år sidan.

– Bittert

Adrian Smiseth Sejersted har hatt ei tung opplading til dei olympiske leikane, men tysdag viste han betre taktar. Etter å ha vore før Kilde midtvegs i traseen, enda han 32 hundredelar bak lagkompisen i mål. Det heldt til ein svært sterk 4.-plass. Sejersted har «berre» to pallplassar i verdscupen.

– Eg køyrde bra, men 4.-plass er bittert. Det kom først ein olboge og så den andre der. Alt i alt ein kjempebra runde. Akkurat litt for dårleg til å nå det store målet, sa Sejersted.

Han såg seg tvinga til å ta pause frå verdscupen dei siste vekene for å bli klar til OL-starten. Han fekk 11.-plass i utfor dagen før super-G der medaljen glapp.

Siste OL

Kjetil Jansrud starta som nummer 24 i rennet og tapte tidleg til leiande Mayer. Han tapte òg mykje i resten av løypa og var til slutt i mål 3,06 sekund bak Mayer på 23.-plass. Jansrud har tidlegare uttalt at OL i Beijing vil vere hans siste. Han har frå før fem OL-medaljar, der gullet frå super-G-rennet i Sotsji i 2014 er beste resultat.

– Det har gått under pari i forhold til det eg hadde drøymt om. Det er litt kjipt, då. Det har vore mykje jobbing i mange år, og så er det litt ekstra kjipt å sjå at farten ikkje er der. Velfortent medalje for Aleksander òg, sa Jansrud.

– Det er mange OL eg hugsar godt. Alt i alt er eg veldig fornøgd med den totale OL-historia, la han til.

Rasmus Windingstad, som har sine største medaljehåp i storslalåm, stilte òg til start i super-G. Etter å ha komme skeivt ut frå start enda han på 29.-plass, 4,21 sekund bak Mayer.

