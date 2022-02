OL-oppreisning for Klæbo – sprinta til gull

sport

Det skjedde i tett duell med italienaren Federico Pellegrino, same mann som han viste til sølvplass i OL for fire år sidan.

Bronsen gjekk til Aleksandr Terentjev.

Førre gong gjekk sprinten i klassisk stil, medan det dreidde seg om fri teknikk i Kina. Klæbo gjekk heile løpet i front og hadde krefter nok til å avgjere på oppløpet.

Det vart ei solid oppreisning for den norske langrennsstjerna etter 40.-plassen i skiathlon, som opna OL.

Aleksandr Bolsjunov, meisteren frå skiathlon, deltok ikkje i sprinten på tysdag. Han tok bronse i øvinga i OL i 2018.

Fleire skuffa

Det vart ein skuffande dag for dei andre norske sprintarane. Håvard Solås Taugbøl og Erik Valnes enda på dei to siste plassane i semifinaleheatet sitt.

Valnes vart fullstendig parkert i siste del av heatet og gjekk i mål 22 sekund bak vinnaren Terentjev. Taugbøl var nesten eit sekund unna ein finaleplass.

Pål Golberg var uheldig i kvartfinalen og vart slått ut etter ein samanstøyt med kinesaren Wang Qiang. Nordmannen fall og brekte ein stav, og han måtte sjå konkurrentane segle ifrå han.

Diska

– Eg kjenner på meg kva han (Wang) er i ferd med å gjere, men eg gidd ikkje å flytte meg. Sånt reknar eg med at folk har lært seg ikkje å gjere, sa Golberg til Discovery om Wangs manøver.

Kinesaren var nummer to over mål, men vart straffa for situasjonen med Golberg og vart flytta til sisteplass i heatet.

– Det er kjedeleg å ryke i kvartfinalen. Men eg skal ikkje vere skuffa lenge, for eg har fleire skirenn igjen her, la han til.

Overfor norsk presse i Zhangjiakou antyda Golberg at han skal gå både 15 kilometer klassisk og stafett seinare i OL.

