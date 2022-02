OL-oppreisning for kjensleladd Klæbo: – Det har vore krevjande

sport

Som i 2018 vart det sølv til Federico Pellegrino. Finalen på tysdag baud på endå ein tett duell, og igjen var nordmannen sterkast.

Begge jubla vilt i målområdet etter å ha sikra gull og sølv. Bronsen gjekk til russaren Aleksandr Terentjev.

Gulløpet vart ei solid oppreisning for den norske langrennsstjerna etter 40.-plassen i skiathlon, som opna OL. «Eg er berre ræva», var Klæbos einaste kommentar til den norske pressa då.

– Litt mindre ræva i dag, fleipa han til NTB etter å ha vore gjennom blomsterseremoni og ei lang rekkje med norske og internasjonale journalistar på ein etter kvart ganske så tom langrennsstadion i Zhangjiakou.

I alt har Klæbo no teke fire OL-gull i karrieren, og han er medaljekandidat i fleire attståande øvingar i Beijing-OL etter den tøffe innleiinga på meisterskapen søndag.

Kjensler

– Det var mykje kjensler i dag. Det å komme i mål og sjå smørjaren stå med tårer i auga. Det å ha klart det. Det var ein forferdeleg start søndag. Det har vore slitsamt dei siste to dagane å prøve å snu om dette og klare å komme seg på plussida og sjå fram mot dagens renn, sa han.

– Eg veit ikkje om det er lett å setje seg inn i, men det har vore krevjande, éin ting er dei siste to dagane, men også dei siste to vekene. Alle vala vi har teke i tillegg, kombinert med at ein dei siste to åra har sett ting på vent for å kunne stå her og vere på start. Då blir det ekstra kjensler når ein kryssar målstreken, sa han til NTB.

I førre OL gjekk sprinten i klassisk stil, medan det dreidde seg om fri teknikk i Kina. Klæbo gjekk heile finalen i front og hadde krefter nok til å avgjere på oppløpet.

Løft

26-åringen vart hylla av dei andre i den norske langrennsleiren etter sigeren.

– Ein fantastisk idrettsmann. Han har presset på seg gong på gong og held fram med å levere. Det er ikkje anna enn frykteleg imponerande, sa landslagstrenar Eirik Myhr Nossum.

– Det er jo utruleg. Det blir eigentleg berre meir og meir imponerande for kvar gong han vinn. Det kjem folk frå alle kantar som prøver å slå han, men han klarer det kvar gong, sa lagkamerat Erik Valnes.

Klæbo var tredje raskast i kvalifiseringa. Deretter vann han kvartfinaleheatet sitt, vart slått til 2.-plass på målfoto av Pellegrino i semifinalen og vann finalen 0,26 sekund føre italienaren.

Aleksandr Bolsjunov, meisteren frå skiathlon, deltok ikkje i sprinten på tysdag. Han tok bronse i øvinga i 2018.

Fleire skuffa

Dei andre norske sprintarane hadde ein skuffande dag. Håvard Solås Taugbøl og Valnes enda på dei to siste plassane i semifinaleheatet sitt.

Valnes vart fullstendig parkert i siste del av heatet og gjekk i mål 22 sekund bak vinnaren Terentjev. Taugbøl var nesten eit sekund unna ein finaleplass.

– Eg hamna ute til høgre, og der var det eit ufatteleg mykje dårlegare spor. Det skal gå an å komme seg forbi likevel, men eg hamna bak der, og det vart berre kødd, heile greia, sa Valnes.

Han var synleg svært skuffa etter å ha missa finalen.

– Det er det dårlegaste eg har gjort denne sesongen. Eg trur eg skulle ha klart å gjere den semifinalen betre med eit forsøk til, men det er ikkje noko vits i å stå og seie det.

Stavbrot

Pål Golberg var uheldig i kvartfinalen og vart slått ut etter ein samanstøyt med kinesaren Wang Qiang. Nordmannen fall og brekte ein stav, og han måtte sjå konkurrentane segle ifrå han.

– Eg kjenner på meg kva han (Wang) er i ferd med å gjere, men eg gidd ikkje å flytte meg. Sånt reknar eg med at folk har lært seg ikkje å gjere, sa Golberg om Wangs manøver.

Kinesaren var nummer to over mål, men vart straffa for situasjonen med Golberg og vart flytta til sisteplass i heatet.

– Det er kjedeleg å ryke i kvartfinalen. Men eg skal ikkje vere skuffa lenge, for eg har fleire skirenn igjen her, la han til.

Overfor norsk presse antyda Golberg at han skal gå både 15 kilometer klassisk og stafett seinare i OL.

