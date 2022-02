Quint Jansen held fram karrieren i Noreg – klar for Sandefjord

sport

Sandefjord opplyser på nettstaden sin at Jansen har underteikna ein toårskontrakt med klubben. Midtstopparen rykte opp med Aalesund i fjor, men kontrakten der gjekk ut ved nyttår.

– Eg er toppmotivert og har verkeleg noko å bevise. Ei form for revansje her i Noreg etter at den siste sesongen ikkje vart optimal for min del, sjølv om Aalesund klarte opprykket med god margin, seier Jansen.

Han spelte 3.-divisjonsfotball for Bodø-laget Junkeren i 2014, og tok seinare vegen via Finnsnes til Mjøndalen. Jansen spelte 98 kampar på fire sesongar hos bruntrøyene før han skifta til Aalesund.

