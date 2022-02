Tennis-Ruud håpar kompisen slår tilbake i Beijing-OL

sport

Røisland lykkast ikkje i slopestylefinalen i Beijing måndag og må setje sin lit til at det blir revansj i Big Air. Kvalifiseringa der blir køyrd måndag 14. februar med finale dagen etter.

På andre sida av jordkloden spelar tennisstjerna Casper Ruud for siger i ATP-turneringa i argentinske Buenos Aires, men samtidig har han eit auge på det kompisen Røisland gjer i Kina.

– Han kjenner eg godt gjennom kjærasten min, som er god venninne av kjærasten hans. Vi er eigentleg ganske gode venner, vi, også utanfor idretten, så han har eg følgt litt ekstra med. Det blir gøy å sjå om han får til eit bra «run» i Big Air, seier Ruud til NTB.

Ankelen lækte

Sjølv har tennisstjerna lagt Australian Open-skuffelsen bak seg. 23-åringen måtte trekkje seg frå sesongens første Grand Slam-turnering etter å ha trakka over på trening i forkant av første kamp.

No skaper ikkje den vonde ankelen lenger nokon utfordringar.

– Eg kjenner meg bra, og kroppen har jobba seg gradvis i form igjen sidan skaden i Australia. Eg har hatt veldig mange gode treningar på rad og utfordra ankelen og kroppen kvar gong. Det verkar som han toler det, seier Ruud til NTB.

Han peikar vidare på at Buenos Aires-turneringa blir spelt på grus, og at det er eit lite pluss.

– No skal eg òg spele på grus, som er eit mjukare underlag der ein kan skli litt meir. Eg skal ikkje seie at sjansen for overtrakk er mindre, men underlaget er litt snillare for føter og ledd. Det er òg ein positiv ting. Eg kjenner meg i god form og gler meg til å komme i gang igjen, seier tennisstjerna.

Fysisk testtur

At han skulle ta den lange turen til Argentina, var han aldri i tvil om.

– Planen var alltid å spele i Buenos Aires, i og med at eg vann her for to år sidan. Eg hadde lyst til å komme hit og forsvare sigeren, så det vart openbert eit stort mål. Det er første gong eg får smake på det å prøve å forsvare ein turneringssiger. Oddsen er sjølvsagd imot meg, men det hadde vore gøy, smiler Ruud.

23-åringen meiner òg at turen til Sør-Amerika tener ei anna hensikt.

– Eg liker å komme hit. Det er ein tur som er tøff, men også hyggjeleg. Eg trur det rustar deg bra til resten av året. Det er ein fysisk testtur, og ein tur eg håpar å ta i mange år framover, seier Ruud.

Sist han spelte ein kamp, var under ATP Cup i byrjinga av januar. For å finne førre gruskamp må han samtidig betydeleg lenger tilbake i tid.

– Eg har heller ikkje spelt på grus sidan Kitzbühel i fjor, det er vel nærare eit halvt år sidan, så det tek kanskje litt tid å komme tilbake til det underlaget. Men eg kjenner meg alltid komfortabel når eg byrjar å spele på grus igjen, sa Ruud.

Han har walkover i første runde i Buenos Aires.

