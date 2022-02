Ruud tok historisk OL-gull i Big Air – helsa til den avdøde faren sin

sport

Nordmannen hadde allereie etter dei to første sveva 187,75 poeng, noko ingen i feltet kunne hamle opp med. Han vann før amerikanske Colby Stevenson (183 poeng) og svenske Henrik Harlaut (181).

I det siste svevet heldt Ruud det norske flagget i handa. I målområdet sende han òg ei helsing til den avdøde faren sin som gjekk bort april i fjor.

– Pappa, du er med meg, sa Ruud inn i kameraet.

Han var naturlegvis svært fornøgd med gullet som han har jobba lenge for.

– Det er heilt crazy. Eg har vore så mykje fokusert på meg sjølv og oppgåvene eg skulle gjere. Det gjekk som eg drøymde om, som eg har ønskt meg og jobba for, sa Ruud til Discovery etter sigeren.

– Alt gjekk etter planen, men det viktigaste er å finne i ditt indre. Den indre freden din som pappa pleidde å seie. Det å finne det i ein så viktig situasjon er eg veldig glad for, sa han.

Dei to andre nordmennene, Christian Nummedal og Tormod Frostad, vart nummer ti og tolv.

Overlegen

Måndag var Ruud klart best i kvalifiseringa. Det var den første konkurransen hans sidan han vann slopestyle i verdscupen i november. Han pådrog seg ei vriding i kneet som kosta han fleire renn, og X-Games rett før OL droppa han på grunn av smittefrykt.

Dei olympiske leikane starta han altså på best mogleg vis onsdag. Det første hoppet gav heile 95,75 poeng, før han i hopp nummer to òg knalla til med eit avansert triks. Då gav svevet han 92 poeng.

Gullet var allereie sikra då Ruud sette utfor for sitt tredje forsøk, og nordmannen tona det siste svevet noko ned før han jubla for gullet.

Fall

Christian Nummedal fall i sitt første forsøk, men i det andre forsøket knalla han til med 93 poeng. Det skapte spenning før det siste forsøket hans.

Der gjekk nordmannen verkeleg inn for det, men etter å ha utført eit spektakulært triks, greidde han ikkje landinga og gjekk i bakken. Han enda på 10.-plass med 110,5 poeng.

– Det var heilt surrealistisk å køyre i dag. Eg visste at ein måtte gjere noko sjukt for å bli topp tre i dag. Eg er fornøgd med at eg prøvde, sa Nummedal.

– Er det ein mann eg unner det der, så er det han, sa Nummedal om Ruuds gullmedalje.

Tormod Frostad fall i begge dei to første forsøka sine, og i det siste gjorde han ikkje det aller beste trikset. Han enda sist av dei tolv som deltok i finalen med 58,50 poeng.

– Eg er superfornøgd med å komme til finale, sa Frostad.

