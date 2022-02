Skiforbundet set inn Riiber-offensiv: Håp om å få han ut frå «fengsel»

sport

Han avla ein positiv test ved framkomst Beijing førre veke.

– Vi set i gang ein prosess med kinesiske styresmakter i morgon (torsdag) for å få han laus etter ti dagar, uansett, seier kombinertsjef Ivar Stuan til NRK.

Riiber kan vere ute av isolasjon denne veka. Han er innkvartert på eit hotell i Kina.

– Han kan då forhåpentleg vere med på treningar og sjå korleis kroppen fungerer etter å ha vore i isolasjon. Eg har eit håp om det. Så får vi ta det derfrå, seier Stuan til NRK.

– Eg søv veldig dårleg, for eg har vondt av han karen som er i «fengsel».

Dei kinesiske reglane krev at ein anten har ein CT-verdi på over 40 to dagar på rad eller testar over 35 tre dagar på rad. Då følgjer sju dagar som nærkontakt. Ein kan likevel konkurrere.

Tysdag og torsdag neste veke går dei to siste kombinertkonkurransane i OL.

