Spøkefull Guardiola: – Dei vil bli bøtelagde

City-trioen Jack Grealish, Kyle Walker og Riyad Mahrez vart filma då dei åt saman søndag kveld, dagen etter sigeren mot Fulham i FA-cupen. Personen som delte videoen av fotballspelarane i sosiale medium meir enn antyda at Grealish skulle ha drukke for mykje.

Det avviser City-manager Guardiola blankt.

På spørsmål om det plagar han at spelarane var ute og åt, og at elevane hans kan få negativ omtale, kom svaret kjapt:

– Veldig. Det plagar meg veldig fordi dei ikkje inviterte meg, responderte City-manageren til journalisten.

– Og eg liker ikkje det. Neste gong kan dei forhåpentleg invitere meg til middagen, og ha han til det rette klokkeslettet, 20.00, som dei har fått, sa Guardiola ironisk før seriekampen på onsdag mot Brentford.

– Det einaste ein såg på videoen var at dei hadde ein middag saman. Ein edru gjeng som koste seg med nokre venner og delar av personellet vårt i klubben.

Guardiola seier sosiale medium er over alt, og at spelarane hans veit at dei tek ein risiko ved å gå ut for å hyggje seg, men Manchester City-sjefen er fornøgd med måten den nemnde trioen opptredde på.

– Alle gutane oppførte seg eksemplarisk, men dei vil bli bøtelagde for å ikkje å ha invitert meg.

