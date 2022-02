Svensk skøytestjerne forbante etter Nederlands grep med «is-lobbyist»

sport

På nettsida til Nederlands skøyteforbund (KNSB) gjekk det rett før OL-start fram at Sander van Ginkel jobbar som lobbyist for å skape best forhold – for dei nederlandske utøvarane. Han er akkreditert og har full tilgang til OL-arenaen i Beijing.

Dette melder den svenske avisa Expressen.

– Eg prøver å bidra til at omstenda (på isen) blir så bra som mogleg for løparane frå Nederland, seier van Ginkel til KNSBs nettstad.

– Dette er ein skandale og noko som ikkje skal finnast. Vi vil trene under rettferdige forhold. Dette er korrupsjon i eit OL som skal stå for andre verdiar, sa van der Poel på ein pressekonferanse onsdag.

– Eg forstår ikkje korleis nederlendarane kan få halde på slik, la van der Poel til ifølgje Expressen.

Han tok gull på 5000 meter for nokre dagar sidan.

