Riiber tviler på at han får konkurrere i OL

sport

Etter at Riiber testa positivt og vart plassert på isolasjonshotell har den norske troppen vore optimistisk på at Noregs store gullhåp vil rekke dei siste kombinertrenna i OL.

Det tviler hovudpersonen sjølv på no, melder TV 2. Grunnen er at han framleis har for låge CT-verdiar.

– Eg er på ein måte realistisk og trur ikkje eg kjem til å konkurrere her i det heile. Eg tviler på det. Det går på verdiane. Eg tviler sterkt på at eg vil teste negativt i tide, seier Riiber i eit digitalt møte med TV 2 og VG.

Den norske leiren fortvilar over at det kjem motstridande beskjedar om kva som vil krevjast før Riiber får konkurrere.

– Vi jobbar med å finne ut korleis dette fungerer. Vi bruker alle kontaktane og kanalane våre. Olympiatoppen har kontakt med medisinsk komité i IOC, men det kjem veldig mykje forvirrande informasjon. Eg er ganske sikker på at kinesarane sjølv ikkje veit kva dei meiner. Det er kjempeutfordrande, seier landslagssjef Ivar Stuan.

(©NPK)