1,3 millionar vaksinerte i Storbritannia

Sjølv om talet på vaksinerte går opp, er krisa langt frå over i Storbritannia, skriv Sky News. Talet på innlagde, nye smittetilfelle og dødsfall held òg fram med å gå opp.

Johnson seier at så mange som éin million personar i England er smitta no. Det svarer nesten til to prosent av befolkninga.

Måndag innførte Johnson ei ny nasjonal nedstenging for dei 56 millionar innbyggjarane som bur i England, for å bremse den dramatiske smitteutviklinga. Berre timar før hadde Skottland annonsert ei ny nedstenging, og Wales var allereie stengd ned.

Vaksinasjon starta allereie i byrjinga av desember i Storbritannia. For tida blir folk vaksinert både med Pfizer/Biontech-vaksinen og AstraZeneca og vaksinen til Oxford-universitetet.

