Belgia vil vaksinere 87.000 kvar veke

utenriks

Gjennom året håpar belgiarane å vaksinere 70 prosent av ei befolkning på rundt 11,5 millionar menneske. Sjukeheimsbebuarar og helsepersonell står først i køen.

Førre veke vart det sett 700 dosar av vaksinen frå Pfizer og Biontech, men ambisjonane er altså betydeleg høgare no på nyåret.

Belgia har vore svært hardt ramma av pandemien og har registrert over 650.000 smitta og 20.000 døde. Strenge tiltak etter andre smittebølgja i haust har bidrege til at situasjonen no er nokså stabil, og dødstala er på veg ned.

(©NPK)