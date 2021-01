Danmark stengjer ytterlegare ned

utenriks

– Berre fem dagar inn i det nye året står vi her igjen, dessverre, seier statsminister Mette Frederiksen på pressekonferansen tysdag, der ho presenterer dei nye tiltaka.

Frederiksen seier at utviklinga i den siste tida har vore svært urovekkande, og viser til at den britiske mutasjonen av koronaviruset har spreidd seg i Danmark.

Sosial nedstenging

Maksgrensa for offentlege forsamlingar blir no fem personar i Danmark, ned frå ti. Samtidig blir ein tilrådd å ikkje møte meir enn fem personar utanfor eigen familie i privat regi.

– Vi kjem med ein sterk appell om å avlyse alle avtalar som kan avlysast, seier Frederiksen.

I tillegg blir den anbefalte avstanden auka til andre til to meter når ein ferdast i butikkar og i det offentlege rommet. Tiltaka blir innførte frå onsdag. Førebels gjeld dei til 17. januar, men dei kan forlengjast.

Nivå fem betyr ifølgje danske helsestyresmakter at det er snakk om utbreidd smitte i samfunnet, at helsevesenet er pressa og at det er fare for at kapasiteten på sjukehusa kan bli sprengd.

Kamp mot klokka

Frederiksen seier dei neste månadene vil bli dei vanskelegaste i epidemien, då smitten må slåast ned medan styresmaktene nettopp er i gang med vaksinasjonen.

– Deretter vil våren hjelpe oss. Og stadig fleire blir vaksinerte, seier ho.

Tysdag morgon var 51.512 vaksinerte i landet, ifølgje helseminister Magnus Heunicke. Rundt påske vil ein stor del av dei i risikogruppene vere vaksinerte, ifølgje han.

– Vi har vist kva vi kan i dette landet, og no må vi i dei kommande vekene stå saman og få ført smitten ned, seier Frederiksen.

Direktør Thomas Senderovitz i Lægemiddelstyrelsen seier det er uklart når vaksinen vil vere heilt rulla ut i Danmark, men at han forventar at det vil vere vaksinar tilgjengeleg for heile befolkninga i løpet av sommaren.

Fryktar britisk variant

Regjeringa trur den britiske koronavarianten vil vere den dominerande i Danmark frå rundt midten av februar.

– Utviklinga i Storbritannia viser kor farleg denne varianten er. Kapasiteten ved sjukehusa er under massivt press. Restriksjonane vi innfører i Danmark, gjer at vi kan unngå den situasjonen, seier helseminister Heunicke.

Direktør Henrik Ullum for Statens Serum Institut peikar på at den britiske varianten er mellom 50 og 74 prosent meir smittsam enn varianten som eksisterer i Danmark no.

Senderovitz seier likevel at dei forventar at vaksinane vil vere effektive òg mot den britiske varianten.

(©NPK)