Leiaren i Qatar fekk varm velkomst i Saudi-Arabia

utenriks

Den mektige kronprinsen i Saudi-Arabia, Muhammed, omfamna Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani då han kom til landet tysdag.

Emiren deltek på eit toppmøte i byen Al-Ula for landa i Golfstatanes samarbeidsråd (GCC). Det har han berre gjort éin gong tidlegare sidan Saudi-Arabia og andre golfstartar innførte sanksjonar mot Qatar i 2017.

Grunngivinga var den gongen at Qatar støtta islamistiske grupper og hadde for tette band til Iran. Regimet i Qatar avviste skuldingane, og det er ikkje kjent om dei no har innfridd nokon av krava til nabolanda.

Måndag vart det likevel kjent at Saudi-Arabia ville opne grensene mot Qatar, som har vore stengde sidan 2017. Nyheita vart presentert av Kuwait, som har prøvd å mekle mellom landa.

Det har òg regjeringa til USAs president Donald Trump. Svigersonen hans Jared Kushner har jobba for å betre relasjonen mellom landa, og det blir anteke at Kushner vil vere til stades når ein avtale om dette tysdag blir underteikna i Al-Ula.

(©NPK)