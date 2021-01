Venezuelas nye parlament blir teke i eid – opposisjonsleiar Juan Guaidó ute i kulda

utenriks

I nesten to år har både Maduro og Guaidó hevda at dei er Venezuelas rette president. Maduro har vorte beskriven som ein diktator og ramma av vestlege sanksjonar, medan Guaidó er anerkjent av USA og 50 andre land.

Maduro har likevel klart å behalde støtta i dei militære rekkjene i landet og styresmaktsgreiner. Berre nasjonalforsamlinga har vore under kontrollen til opposisjonen – inntil no. Presidentens allierte vann 256 av 277 sete i valet i desember, som vart boikotta av store delar av opposisjonen.

Tysdag bar venezuelanske politikarar bilete av den søramerikanske revolusjonshelten Simon Bolivar og tidlegare president Hugo Chávez inn i nasjonalforsamlinga før dagens seremoni.

Det er Guaidós rolle som president for nasjonalforsamlinga som har danna grunnlaget for å halde fast på at han er den legitime presidenten i landet, ei rolle han i dag mistar.

Held fram kampen

Opposisjonspolitikaren gir seg likevel ikkje med det. I desember vedtok nasjonalforsamlinga å tillate seg sjølv å halde fram med å fungere parallelt med den påtroppande nasjonalforsamlinga som Maduro har kontroll over, fram til nye val i 2021.

– Den første meldinga mi til Maduro er at vi står her klare fordi vi representerer millionar av venezuelanarar som vil ha endring no, seier Guaidó i ein video delt på Facebook-sida hans.

Han beskriv innviingsseremonien som ein seremoni som har vorte kapra av ein diktator som ingen anerkjenner.

Uviss framtid

Men Guaidó har sjølv vorte kritisert for boikotten av valet 6. desember.

– Eg trur ikkje denne maktdelinga vil vare mykje lengre, seier Benigno Alarcon ved Universidad Católica Andrés Bello i Caracas til nyheitsbyrået AFP. Han viser til at Maduro har teke kontroll over landet med makt og har eit grep om alle institusjonane.

Ifølgje statsvitar Jesus Castillo-Mollendo har ikkje vedtaket om ei parallell løysing noko grunnlag i lova. Det har ifølgje han heller ikkje mykje støtte i befolkninga.

– I Venezuela veit alle at denne posisjonen meir enn noko anna er symbolsk og at det ikkje er nokon måte å nytte det fordi det ikkje er noko kontroll av institusjonane, seier han.

Sjølv om opposisjonen kontrollerte nasjonalforsamlinga i fem år, hadde dei inga reell makt sidan regjeringa sette foten ned for så godt som alt dei gjorde.

Guaidó erklærte seg 23. januar i fjor mellombels president i Venezuela. Han grunngav det med ei tilvising til grunnlova etter at nasjonalforsamlinga hadde erklært siste presidentval i 2018, der Maduro vart attvald, som ugyldig.

(©NPK)