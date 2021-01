53 opposisjonelle arresterte i Hongkong

utenriks

Arrestasjonane som vart kunngjorde onsdag morgon, er dei mest omfattande så langt. Både tidlegare folkevalde og demokratiaktivistar er blant dei som er arresterte, mistenkte for motarbeiding av styresmaktene, skriv South China Morning Post og Now News.

53 personar er arresterte i ein operasjon med over 1.000 politifolk. Blant dei arresterte er 45 menn og åtte kvinner mellom 23 og 79 år, opplyser Hongkong-politiet.

Den nasjonale sikkerheitslova vart innført i Hongkong i slutten av juni som svar på protestane i 2019.

Opposisjonspolitikarar arresterte

Minst sju av dei arresterte tilhøyrer det største opposisjonspartiet i Hongkong – tidlegare partileiar Wu Chi-wai, tidlegare folkevalde Helena Wong, Lam Cheuk-ting og James To. Ein nøkkelfigur i 2014-protestane, Benny Tai, er òg arrestert.

Vidare vart bustaden til aktivisten Joshua Wong søkt gjennom av politi, ifølgje ei melding på Twitter-kontoen til Wong. Wong sit i fengsel der han sonar ei straff på 13,5 månader.

Tre lokale medium, Stand News, Apple Daily og Inmediahk skal òg ha vorte oppsøkte av politiet.

– Operasjonen i dag rettar seg mot dei aktive elementa som blir mistenkte for å vere involverte i lovbrotet det er å styrte, eller forstyrre og alvorleg øydeleggje den juridiske utføringa av plikter som Hongkong-regjeringa har, seier John Lee, tryggingsminister i Hongkong, på ein pressekonferanse.

– Fjernar siste rest av demokrati

– Dette er verkeleg «dei lange knivars natt», det største enkeltangrepet mot demokratiet i Hongkong til no, skriv Antony Dapiran, ein advokat som har skrive bøker om protestrørsla i byen, på Twitter.

Seks personar vart arresterte for å undergrave statsmakta ved å organisere uoffisielle primærval i fjor, medan resten vart arresterte for visstnok å ha delteke i arrangementet, ifølgje Steve Li i den nasjonale tryggingseininga. Han seier at fleire arrestasjonar kan komme, og at etterforskinga held på.

Maya Wang i kinesiske Human Rights Watch seier dei kinesiske styresmaktene med desse arrestasjonane fjernar siste rest av demokrati i Hongkong.

Biden-administrasjonen støttar Hongkong

Også John Clancey, ein amerikansk statsborgar som er tilsett i advokatfirmaet Ho Tse Wai and Partners, var blant dei arresterte, ifølgje to kjelder. Advokatfirmaet er kjent for å jobbe med menneskerettssaker. Ei kjelde seier til AFP at han er mistenkt for å ha motarbeidd styresmaktene.

Antony Blinken, som er den tiltenkte utanriksministeren til påtroppande president Joe Biden i USA, seier Biden-Harris-administrasjonen vil stå saman med folket i Hongkong mot angrepet Beijing gjer mot demokratiet.

– Dei omfattande arrestasjonane av prodemokratiske demonstrantar er eit angrep på dei som tappert kjempar for universelle rettar, skriv Blinken på Twitter.

