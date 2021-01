Det europeiske legemiddeltilsynet tilrår godkjenning av koronavaksinen frå Moderna

utenriks

Dette er den andre covid-19-vaksinen som EMA har tilrådd for godkjenning. Frå før er vaksinen frå Pfizer og Biontech godkjend i EU og Noreg.

Dataa om kvaliteten av Moderna-vaksinen, tryggleik og effekt er grundig vurdert, skriv EMA i ei fråsegn. Dei har tilrådd ved konsensus at eit formelt marknadsføringsløyve med vilkår skal givast av EU-kommisjonen.

– Eg er glad for at den andre vaksinen mot covid-19, Moderna-vaksinen, no har fått ei tilråding om godkjenning med vilkår frå Det europeiske legemiddelkontoret (EMA). No ventar vi på at vaksinen skal bli godkjend av Europakommisjonen, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Takka vere EUs innkjøpssamarbeid vil vi få òg denne vaksinen til bruk i Noreg. Med leveransar frå Moderna, i tillegg til vaksinane vi får frå Biontech-Pfizer vil vi etter kvart kunne tilby endå fleire nordmenn vaksinasjon, seier han.

Modernas vaksine er allereie godkjend i opphavslandet USA. Vaksinane må givast som to dosar.

– Denne vaksinen gir oss endå eit verktøy for å overvinne den noverande nødssituasjonen. Det er eit bevis på innsatsen og engasjementet frå alle involverte at vi har denne andre positive vaksinetilrådinga berre eit snautt år etter at pandemien vart erklært av WHO, seier Emer Cooke, administrerande direktør i EMA.

Førebelse studiar viser at både Moderna- og Biontech-vaksinen gir godt vern. Men Moderna er lettare å handtere sidan han ikkje må vere nedkjølt på veldige låge temperaturar.

Moderna-vaksinen har ein effektivitet på 94,1 prosent. 30.000 personar var med i testperioden, der halvparten fekk narrevaksine (placebo) og den andre halvparten fekk den verkelege vaksinen. Dei vanlegaste biverknadene var milde eller moderate, og vart betre innan få dagar etter vaksinasjon.

Selskapet som produserer Moderna sa måndag at dei antek å ha kapasitet til å produsere 600 millionar dosar vaksinar i 2021, men dei jobbar med å få utvida kapasiteten ytterlegare.

(©NPK)